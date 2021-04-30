Сборная России разгромила Германию и вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира (видео)

Встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой россиян со счетом 6:1.

В составе российской команды покер на свой счет записал Матвей Мичков (21, 28, 36, 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Данила Юров (11) и Илья Квочко (46). У немецкой сборной точным броском отличился Коннор Корте (55).

Отметим, что в первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли команду США (7:6), а во втором уступили в серии буллитов сборной Финляндии (3:4).

Таким образом, российская команда набрала шесть очков в трех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B. Сборная Германии, потерпев поражение во всех трех матчах на чемпионате мира, не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Добавим, что следующую встречу на турнире сборная России проведет в ночь на 2 мая, соперником россиян станет команда Чехии.