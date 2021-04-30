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Сборная России разгромила Германию и вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира (видео)
30 апреля 02:25
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автор фото: Федерация хоккея России

Сборная России разгромила Германию и вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира (видео)

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) нанесли крупное поражение команде Германии в матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в США.

Встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу в американском Фриско (штат Техас), завершилась победой россиян со счетом 6:1.

В составе российской команды покер на свой счет записал Матвей Мичков (21, 28, 36, 59-я минуты), еще по одной шайбе забросили Данила Юров (11) и Илья Квочко (46). У немецкой сборной точным броском отличился Коннор Корте (55).

Отметим, что в первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли команду США (7:6), а во втором уступили в серии буллитов сборной Финляндии (3:4).

Таким образом, российская команда набрала шесть очков в трех встречах и вышла в лидеры турнирной таблицы группы B. Сборная Германии, потерпев поражение во всех трех матчах на чемпионате мира, не набрала очков и потеряла шансы на выход в плей-офф.

Добавим, что следующую встречу на турнире сборная России проведет в ночь на 2 мая, соперником россиян станет команда Чехии.

ЮЧМ-2021
Групповой этап

Германия - Россия - 1:6 (0:1; 0:3; 0:2).

0:1 – Свечков (Юров, Мирошниченко), 9:21
0:2 – Мичков (Чибриков, Новиков), 20:30
0:3 – Мичков (Грудинин, Чибриков), 27:12
0:4 – Мичков (Полтапов, Иванцов), 35:29 (бол).
0:5 – Квочко (Чибриков, Фигурин), 45:48
1:5 – Корте (Зап, Россми), 54:31
1:6 – Мичков (Фигурин), 58:19

Вратари: Куапп – Иванов.
Броски в створ: 17-40.
Штраф: 27-4.

30 апреля, Фриско, «Comerica Center».

источник: «Советский спорт»
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