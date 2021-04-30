«Тампа-Бэй» дома уверенно переиграла «Даллас», на счету Василевского шатаут и ассист

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей голы забили Ондржей Палат (15-я минута), Блэйк Коулмэн (49) и Брэйден Пойнт (59). Российский голкипер Андрей Василевский отстоял «на ноль», отразив все 20 бросков по своим воротам. Также на его счету результативный пас. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут 45 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов отыграл 17 минут 21 секунд – его показатель полезности составил «-1».

«Тампа» набрала 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Даллас» идет на пятой строчке с 54 очками.

1 мая «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Детройта», а Старз днем позже проведут выездную встречу с «Нэшвиллом».