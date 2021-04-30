«Каролина» одержала домашнюю победу над «Детройтом», Андрей Свечников отличился голевым пасом

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Детройт Ред Уингз» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победившей команды шайбы забросили Брэди Шей (25-я минута), Уоррен Фегеле (34) и Теуво Терявяйнен (50). Российский нападающий Андрей Свечников стал автором голевой передачи, отыграв 16 минут 21 секунду.
Соперник ответил результативным броском Якуба Враны (38). Форвард Евгений Свечников провел на льду 13 минут 57 секунд, но не отличился голевыми действиями. Нападающий Владислав Наместников сыграл 15 минут 7 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
«Каролина» продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 73 очка. На счету «Детройта» 43 очка и промежуточное седьмое место.
Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних площадках – 2 мая «Харрикейнз» сыграет против «Коламбуса», а днем ранее «Ред Уингз» встретятся с «Тампой-Бэй».