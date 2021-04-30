25 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в гостевой встрече

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился победой гостевой команды со счетом 0:4.

Авторами голов в составе «островитян» стали Леонид Комаров (7-я минута), Оливер Вальстрем (13), Энтони Бовиллье (22) и Мэтью Барзал (55). Российский вратарь Семен Варламов совершил 25 сейвов из 25 возможных, оформив шатаут.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 20 минут 24 секунды и завершил игру с показателем полезности «-2». Форвард Павел Бучневич отыграл 17 минут 49 секунд – его коэффициент полезности составил «-1». Еще один российский нападающий Виталий Кравцов сыграл на площадке 14 минут 21 секунду, нанеся два броска по воротам соперников.

«Айлендерс» набрали 65 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» идут на пятой строчке с 58 очками

2 мая клубы проведут между собой еще один матч.