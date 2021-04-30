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30 апреля 07:13
автор: Владислав Корегин

«Нью-Джерси» дома победил «Филадельфию», Мальцев записал на свой счет голевой пас

«Дьяволы» одержали вторую победу кряду в чемпионате.

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей домашней площадке оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал Егор Шарангович, отличившийся дублем на 9-й и 16-й минутах. По шайбе забросили Йеспер Боквист (30), Павел Заха (54) и Йеспер Братт (56). Российский форвард Михаил Мальцев отдал один ассист, проведя на льду 10 минут 47 секунд.

У проигравших команды результативные броски на счету Скотта Лотона (28), Шона Кутюрье (33) и Трэвиса Конечны (59). Защитник Иван Проворов отыграл 25 минут 36 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Другой игрок обороны гостей Егор Замула провел на площадке 14 минут 49 секунд и отметился двумя бросками в створ ворот соперника.

«Нью-Джерси» с 39 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» идет на шестой строчке (51 очко).

2 мая команды проведут еще одну встречу между собой.

источник: «Советский спорт»
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