«Вашингтон» дома уступил «Питтсбургу», несмотря на гол и передачу Орлова

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победившей команды две шайбы забросил Каспери Капанен (16-я и 51-я минуты). По одному результативному броску на счету Фредерика Годро (29), Зака Астона-Риза (39) и Джейка Гюнцеля (63).

В составе столичного клуба голы забили Ти Джей Оши (8), Дмитрий Орлов (30), Даниэль Спронг (36) и Том Уилсон (60). Помимо заброшенной шайбы, россиянин отличился голевым пасом. Форвард Евгений Кузнецов также записал на свой счет результативную передачу, отыграв 16 минут 1 секунду. Нападающий Александр Овечкин пропустил третий матч кряду из-за травмы.

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Вашингтон» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 69 очков. «Питтсбург» идет на второй строчке (69 очков).

2 мая состоится еще одна встреча между командами.