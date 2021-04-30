Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» победить «Сент-Луис»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» завершился победой гостевой команды в овертайме – 5:4.
У победителей голы забили Самуэль Блейз (4-я минута), Тайлер Бозак (28), Марко Сканделла (31) и Райан О'Райлли, отличившийся дублем (47, 64). Российский нападающий Иван Барбашев провел на льду 11 минут 57 секунд – его показатель полезности составил «+1».
Соперник ответил результативными бросками Йоэля Эрикссона Эка (38), Кевина Фиалы (43), Виктора Раска (56) и Кирилла Капризова (60). Отметим, что россиянин забросил свою 23-ю шайбу в нынешнем сезоне.
«Миннесота» потерпела второе поражение кряду и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков. «Сент-Луис с 52 очками расположился на четвертой строчке.
2 мая между клубами состоится еще одна игра.