Альберт Лещев: Мичков добавляет с каждой игрой

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал разгромную победу своей команды над Германией (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что в составе российской команды покер оформил Матвей Мичков. Данный результат гарантировал россиянам выход в четвертьфинальную стадию турнира.

– Перед игрой дали установку и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой. Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше оплошностей. Мичков? Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него – и это вылилось в четыре гола, – цитирует Лещева пресс-служба ФХР.

В первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли команду США (7:6), а во втором уступили в серии буллитов сборной Финляндии (3:4).

Игра с Чехией состоится в ночь на 2 мая.