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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Ден Босх 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 2.80
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Германия - Бундеслига 21:30 Бамберг 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хемниц 99 0 Гисен 46-е 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:15 Порту 0 Фамаликан 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
30 апреля 08:10
автор: Владислав Корегин

Альберт Лещев: Мичков добавляет с каждой игрой

Российский форвард забросили четыре шайбы в ворота сборной Германии.

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал разгромную победу своей команды над Германией (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что в составе российской команды покер оформил Матвей Мичков. Данный результат гарантировал россиянам выход в четвертьфинальную стадию турнира.

– Перед игрой дали установку и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой. Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше оплошностей. Мичков? Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него – и это вылилось в четыре гола, – цитирует Лещева пресс-служба ФХР.

В первом матче на чемпионате мира россияне в овертайме обыграли команду США (7:6), а во втором уступили в серии буллитов сборной Финляндии (3:4).

Игра с Чехией состоится в ночь на 2 мая.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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