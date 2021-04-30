Мичков – о покере в игре с Германией: Важно приносить пользу команде, не думаю о своей статистике

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков оценил свою игру в победном матче над командой Германии (6:1) на групповом этапе чемпионата мира.

Напомним, что 16-летний форвард забросил четыре шайбы и помог российской сборной выйти в плей-офф турнира.

– Ощущения от заброшенных шайб самые обычные. Главное, что выиграла команда. Командные интересы превыше всего, никто не смотрит, кто забил. Следующие игры будут важнее и серьезнее, надо готовиться. Я не знал, что стал лидером по голам и это уходит на второй план, если честно. Важно приносить пользу команде, не думаю о своей статистике, – приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР.

В первых двух матчах мирового первенства нападающий забросил две шайбы и отдал один ассист. На данный момент он вместе с форвардом сборной Белоруссии Данилой Климовичем делит первое место в списке лучших снайперов турнира (по шесть голов).

После трех стартовых встреч российская сборная занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков. Следующая игра состоится в ночь на 2 мая против команды Чехии.