«Тампа-Бэй» – «Даллас». Василевский признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой домашнего матча с «Даллас Старз» (3:0) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что 26-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 20 бросков по своим воротам.

Второй звездой был признан автор победного гола в составе «молний» – форвард Ондржей Палат. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн, реализовавший буллит в третьем периоде.

«Тампа-Бэй» набрала 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

1 мая «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Детройта».