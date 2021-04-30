Варламов признан первой звездой матча «Рейнджерс» – «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов стал первой звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), сообщает пресс-служба лиги.
В сегодняшней игре 33-летний вратарь Семен Варламов совершил 25 сейвов из 25 возможных, оформив шатаут.
Второй звездой стал нападающий «островитян» Брок Нельсон, отличившийся двумя ассистами. Тройку лучших замкнул автор победного гола – форвард Леонид Комаров.
«Айлендерс» набрали 65 очков и занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.
2 мая «островитяне» вновь сыграют против «Рейнджерс».