«Вашингтон» и «Питтсбург» обеспечили себе выход в плей-офф НХЛ

Стали известны еще два участника нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Отметим, что гарантированно вышли в следующую стадию турнира «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Это произошло после очной встречи команд, в которой победу одержали «пингвины» – 5:4 ОТ.

На данный момент оба клуба набрали по 69 очков и занимают первые два места в турнирной таблице Восточного дивизиона. Идущий пятым «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4), лишил себя возможности обогнать лидеров «Востока» по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, что ранее вышли в плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс».