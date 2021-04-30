Мичков признан лучшим игроком дня на юниорском ЧМ

Нападающий сборной России Матвей Мичков признан лучшим игроком дня на юниорском чемпионате мира, сообщает пресс-служба турнира. За 16-летнего россиянина проголосовала значительная часть болельщиков.

В игре против команды Германии (6:1) форвард стал автором покера, забив на 21-й, 28-й, 36-й и 59-й минутах. В общей сложности на счету хоккеиста 7 (6+1) очков в трех в матчах турнира.

После трех туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков. Следующая игра подопечных Альберта Лещева состоится в ночь на 2 мая против команды Чехии.