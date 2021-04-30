Ягр не собирается завершать свою карьеру

Чешский нападающий Яромир Ягр сообщил о том, что он не планирует в ближайшее время завершать свою игровую карьеру.

Отметим, что в данный момент 49-летний форвард играет в чемпионате Чехии в составе «Кладно», владельцем которого и является. В нынешнем сезоне он набрал 22 (4+18) очка в 35 матчах.

– Я считаю, что еще могу играть. Но мне нужно много работать, прикладывать еще больше сил. Я должен много тренироваться, следить за весом. Я привык к тому, что забиваю гол, если хочу этого. Я очень много работал с ранних лет над тем, чтобы у меня это получалось. И вдруг я почувствовал, что все изменилось. Я жду от себя намного большего и не получаю этого, – цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.

Напомним, что чешский хоккеист выступал в России за «Авангард» в период с 2008-го по 2011 год. На его счету 165 (73+92) очков в 181 встречах в рамках КХЛ.

В составе «Питтсбург Пингвинз» Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли.