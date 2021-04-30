Миронов возглавил «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что главным тренером команды назначен Борис Миронов.

Отмечается, что соглашение 49-летнего специалиста с красно-белыми рассчитано на два ближайших сезона.

В своей игровой карьере Миронов становился обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр. Также он в составе молодежной сборной России побеждал на чемпионате мира.

В качестве тренера он проработал в «Красной Армии», чеховской «Звезде» и «Нефтехимике». Вместе с армейцами в 2017 году специалист завоевал Кубок Харламова. Также на его счету победа в молодежном Кубке Вызова в том же 2017-м.