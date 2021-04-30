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30 апреля 11:45
автор: Владислав Корегин

Алексей Дементьев: Перед плей-офф немногие эксперты видели «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Клуб из Омска впервые в истории выиграл главный трофей КХЛ.

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал победу «Авангарда» в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина над ЦСКА.

Напомним, что омский клуб впервые в истории стал обладателем данного трофея, обыграв в финальной серии армейцев со счетом 4-2. В решающем, шестом матче подопечные Боба Хартли победили красно-синих со счетом 1:0. Решающий бросок на счету форварда Сергея Толчинского

– Судя по регулярному чемпионату, «Авангард» играл стабильно и уверенно. Но как ни странно перед началом плей-офф немногие специалисты видели команду в качестве будущего финалиста. В итоге «Авангард» финал выиграл. Руководство клуба выбрало верную дорогу, пригласив в команду Хартли, – цитирует Дементьева «МК-Спорт».

В своей истории «Авангард» дважды выходил в финал Кубка Гагарина, где уступал московскому «Динамо» (3-4) и ЦСКА (0-4). Прошлый сезон команда из Омска завершила на первой стадии плей-офф, потерпев поражение от «Салавата Юлаева» (2-4).

источник: МК-Спорт
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