Алексей Дементьев: Ковальчук – лидер, способный сплотить коллектив на льду, в раздевалке и вне игры

Известный агент Алексей Дементьев отметил вклад нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука в успехи команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Отметим, что 38-летний россиянин принял участие в 40 матчах омичей в сезоне-2020/21, забросив девять шайб и отдав 17 ассистов. Он помог своему клубу впервые в своей истории завоевать Кубок Гагарина. В финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли ЦСКА со счетом 4-2.

– Ковальчук – это в первую очередь лидер, умеющий сплотить коллектив на площадке, в раздевалке и за пределами льда. Не все измеряется количеством заброшенных шайб и отданных голевых передач. Мотивация, настрой и пример в тренировочном процессе также играют большую роль. Я думаю, что эти качества всегда присутствовали у Ильи, и он их проявил в полной мере, – цитирует Дементьева «МК-Спорт».

Ранее Ковальчук выступал в составе СКА. В общей сложности на счету хоккеиста 396 (170+226) набранных очков в 407 матчах в рамках КХЛ.