Алексей Дементьев: Не вижу предпосылок для того, чтобы Хартли покинул «Авангард»

Хоккейный агент Алексей Дементьев выразил мнение, что «Авангард» сможет сохранить главного тренера Боба Хартли в омском клубе на сезон-2021/22.

– Я не думаю, что «Авангард» недостаточно богатый клуб. К тому же, смена жительства – это всегда стресс. Это имеет огромное значение. Я не вижу предпосылок для того, чтобы Хартли не остался работать с этой командой на следующий сезон, – приводит слова Дементьева «МК-Спорт».

Напомним, что 60-летний специалист возглавил российскую команду в мае 2018 года. В нынешнем сезоне он привел свой коллектив к победе в финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА (4-2).

Клуб из Омска впервые в истории выиграл главный трофей КХЛ.