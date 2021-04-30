Российский тренер Дмитрий Квартальнов продлил контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение подписано по схеме «1+1».
Под руководством Квартального казанский клуб дважды выигрывал регулярный чемпионат Восточной конференции.
В плей-офф-2020 «Ак Барс» дошел до полуфинала конференции, после чего розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса. В текущем сезоне казанская команда в финале Востока проиграла будущему обладателю Кубка Гагарина омскому «Авангарду» со счетом в серии 3-4.
источник: ХК «Ак Барс»