Квартальнов продлил контракт с «Ак Барсом»

Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.