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30 апреля 16:15
автор: Александр Шульгин

Ковальчук покидает «Авангард»

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук покинет клуб и продолжит карьеру за океаном.

Как сообщает официальный сайт «ястребов», «Авангард» и Ковальчук расторгли контракт по соглашению сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение.

Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ.

Желаем удачи за океаном, наш клуб оставляет двери открытыми», - приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Волкова клубная пресс-служба.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук провел за команду Боба Хартли 16 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе хоккеиста 24 встречи и 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (4-2).

источник: ХК «Авангард»
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