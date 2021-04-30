Ковальчук покидает «Авангард»

Как сообщает официальный сайт «ястребов», «Авангард» и Ковальчук расторгли контракт по соглашению сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение.

Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ.

Желаем удачи за океаном, наш клуб оставляет двери открытыми», - приводит слова генерального менеджера омичей Алексея Волкова клубная пресс-служба.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук провел за команду Боба Хартли 16 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.