«Авангард» продлил контракты с Якуповым, Грицюком и Мишуровым

Омский «Авангард» продлил контракты с нападающими Наилем Якуповым и Арсением Грицюком и вратарем Андреем Мишуровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашения со всеми тремя хоккеистами заключены сроком на два года. У Якупова подписан односторонний контракт, у Грицюка и Мишурова - двусторонний.

Якупов сыграл за омский клуб 22 матча в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, набрал 10 очков (6+4), после чего заболел коронавирусом и не был допущен к игре.

Грицюк провел 12 матчей в регулярном чемпионате (1+1) и три в плей-офф (0 очков).

Андрей Мишуров выступает в молодежной команде «Авангарда», «Омских Ястребах», где провел 42 игры в регулярном чемпионате МХЛ, в которых набрал 33 очка (19+14).