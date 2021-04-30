Владимир Плющев: Сборная России не должна выбирать себе соперника по плей-офф ЮЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что юниорской сборной России не следует выбирать соперника по четвертьфиналу юниорского чемпионата мира.

«С кем нашей сборной предпочтительнее играть в плей-офф? Команда, которая ставит перед собой задачу победить на ЮЧМ, не должна себе выбирать соперников, негоже. Если ты идешь к цели — иди. А говорить, что нам лучше сыграть с тем-то или тем-то — это удел Германии, Швейцарии, но не наш», - приводит слова Плющева «Чемпионат».

Напомним, что сегодня стали известны все четвертьфиналисты турнира. В плей-офф юниорского чемпионата мира сыграют сборные России, Белоруссии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

2 мая российские юниоры завершат групповой этап матчем со сверстниками из Чехии.