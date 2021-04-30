Валерий Каменский: Про возвращение в НХЛ нужно спрашивать у самого Ковальчука

«Если «Авангард» и Ковальчук расторгли контракт по соглашению сторон, значит, все довольны.

По поводу возвращения в НХЛ надо спрашивать у самого Ковальчука. Могу сказать точно: он действительно любит хоккей и никогда не останавливается на достигнутом. Илья - настоящий профессионал, ему не поздно снова вернуться за океан», - цитирует Каменского «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что Ковальчук покинет омский клуб ради продолжения карьеры в НХЛ.

В минувшем сезоне в составе «Авангарда» хоккеист завоевал первый в истории команды Кубок Гагарина.