Канарейкин поддержал решение Ковальчука уехать в НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин уверен, что Илья Ковальчук поступил верно, решив расторгнуть контракт с омским «Авангардом» ради отъезда в НХЛ.

«В 38 лет он чувствует, что организм еще способен выдерживать нагрузки, он еще не наигрался. Пусть продолжает долгую и сильную карьеру. Воспользуется шансом — здорово. Если нет — у него все двери открыты, чтобы вернуться в КХЛ и радовать наших болельщиков своей уверенной игрой», - приводит слова Канарейкина News.ru.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук провел за команду Боба Хартли 16 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе хоккеиста 24 встречи и 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (4-2).