Магнитогорский «Металлург» и Яковлев достигли соглашения о переподписании контракта

Защитник Егор Яковлев переподписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«По контракту с Яковлевым мы договорились о переподписании, пока на год. У него и был контракт на следующий год, но мы внесли правки, а для этого нужно было расторгнуть соглашение и заключить новое», - приводит пресс-служба слова директора «Металлурга» Сергея Ласькова.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 27 очков (8+19).

В плей-офф Кубка Гагарина Яковлев сыграл пять игр и набрал 3 очка (2+1).