Овечкин вернулся к тренировкам в составе «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел первую тренировку после полученной 23 апреля травмы в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:0 б). Об этом сообщает журналистка The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в твиттере.

После упомянутого матча «Вашингтон» без своего лидера провел три игры, дважды победив тот же «Айлендерс» (6:3, 1:0) и проиграв в дополнительное время Питтсбургу (4:5).

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин в 42 матчах набрал 42 очка (24+18).