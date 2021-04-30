«Сиэтл» официально вошел в состав НХЛ

Первым генеральным директором клуба стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.

«От имени совета управляющих я рад официально приветствовать «Сиэтл Кракен» в качестве нашего 32-го клуба. Поздравляю Дэвида Бондермана, семью Бондерманов, их партнеров, всю организацию, город и болельщиков с тем, что клуб продолжает свое захватывающее путешествие к первому матчу в октябре», - приводит слова комиссара НХЛ Гари Бэттмана пресс-служба лиги.

«Сиэтл» будет выступать в Тихоокеанском дивизионе. В то же время «Аризону» переведут в Центральный.

Команда будет сформирована в результате драфта расширения.