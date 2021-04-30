Дамир Шарипзянов: Я бы с радостью поехал на чемпионат мира, но здоровье важнее всего

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о травмах, которые могут помешать ему сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге.

«Я бы с радостью поехал, но здоровье важнее всего. Одна из травм была получена, когда играли втроем в меньшинстве (в шестом матче финальной серии против ЦСКА - прим. ред.), а так с первого раунда в каждом какая-то травма да выскакивала», - приводит слова защитника ТАСС.

Отметим, что вместе с «Авангардом» Шарипзянов стал в текущем сезоне обладателем Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ защитник в 48 матчах забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

В плей-офф Шарипзянов сыграл 24 игры и набрал 8 очков (3+5).