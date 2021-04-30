ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 14' Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 12.0 Х 6.00 П2 1.24
Испания - Примера 1-й тайм, 13' Сельта 0 Леванте 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Франция - Лига 1 1-й тайм, 10' Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 13' Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
30 апреля 21:31

Чемпионат мира по хоккею среди женских команд пройдет с 20 по 31 августа

Место проведения турнира пока не определено.

Чемпионат мира по хоккею среди женских сборных команд состоится в период с 20 по 31 августа.

«Игроки, команды, Федерация хоккея Канады и IIHF оказались в затруднительном положении из-за внезапной отмены турнира. Нам был нужен ряд дат, которые могли быть удобны для команд и в которые можно было бы осуществить трансляции игр и реализовать возможность присутствия зрителей на матчах. Во время нашей встречи с командами мы, к сожалению, не смогли достичь полного согласия относительно дат, одни команды предпочитали играть в начале сентября, другие - в конце августа. Но мы должны учитывать время начала различных национальных чемпионатов, а также признать потребности четырех команд, который должны готовиться к квалификационному олимпийскому турниру в ноябре», - цитирует президента IIHF Рене Фазеля пресс-служба организации.

Турнир, который должен был пройти в с 6 по 16 мая в Канаде, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году первенство не состоялось по той же причине.

В 2022 году чемпионат не будет проводиться из-за Олимпиады.

источник: IIHF
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Время хавбеков. Крыховяк и Ионов стали героями апреля в премьер-лигеБоб Хартли - второй тренер, завоевавший Кубок Стэнли и Кубок ГагаринаОмский "Авангард" завоевал Кубок ГагаринаСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКовальчук покинул «Авангард». Уже известно, где продолжит карьеруАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
«Неприятно было читать гадости про Емелина, но мы и это преодолели». Шарипзянов — о победе в Кубке Гагарина
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после окончания финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4-2) рассказал «Плеймейкеру», как добывалась эта историческая победа.
«Мы поговорили с Шалуновым, злого умысла у него не было». Стась — о самом грязном приеме финала Кубка Гагарина
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в интервью «Плеймейкеру» поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина в финальной серии плей-офф с ЦСКА (1:0).
Спасибо этому дому – пойду к другому. Как Ковальчук покинул «Авангард» ради американской мечты
Обладатель Кубка Гагарина-2021 и нападающий Илья Ковальчук сенсационно расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
Договорные матчи в российском футболе: мифы, реальность и мнение букмекеров
Накануне 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором может определиться чемпион страны сезона-2020/21, поднялась новая волна обсуждения проблемы договорняков в отечественном футболе. Но насколько она актуальна? И что об этой проблеме думают те, кто максимально заинтересован в соблюдении футболистами принципов честной игры?
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика