Чемпионат мира по хоккею среди женских команд пройдет с 20 по 31 августа

Чемпионат мира по хоккею среди женских сборных команд состоится в период с 20 по 31 августа.

«Игроки, команды, Федерация хоккея Канады и IIHF оказались в затруднительном положении из-за внезапной отмены турнира. Нам был нужен ряд дат, которые могли быть удобны для команд и в которые можно было бы осуществить трансляции игр и реализовать возможность присутствия зрителей на матчах. Во время нашей встречи с командами мы, к сожалению, не смогли достичь полного согласия относительно дат, одни команды предпочитали играть в начале сентября, другие - в конце августа. Но мы должны учитывать время начала различных национальных чемпионатов, а также признать потребности четырех команд, который должны готовиться к квалификационному олимпийскому турниру в ноябре», - цитирует президента IIHF Рене Фазеля пресс-служба организации.

Турнир, который должен был пройти в с 6 по 16 мая в Канаде, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году первенство не состоялось по той же причине.

В 2022 году чемпионат не будет проводиться из-за Олимпиады.