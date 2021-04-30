Первый канал будет показывать матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею

В эфире Первого канала можно будет увидеть следующие матчи группового этапа:
Россия – Чехия
21 мая в 16:05
Великобритания – Россия
22 мая в 16:05
В эфире Первого канала можно будет увидеть следующие матчи группового этапа:
Россия – Чехия
21 мая в 16:05
Великобритания – Россия
22 мая в 16:05
Швейцария – Россия
29 мая в 16:05
Россия – Швеция
31 мая в 20:05
Кроме того, канал покажет все матчи плей-офф с участием сборной России.
Напомним, чемпионат мира пройдет в столице Латвии - Риге с 21 мая по 6 июня.