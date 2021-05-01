Тимкин – после матча Швейцария – Россия: У нас не получилась игра под воротами

Нападающий питерского СКА Евгений Тимкин прокомментировал поражение сборной России в прошедшем матче.

— Пропускаем контратаки - наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода «2 в 1» - и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим. Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся. Много создали, где-то вратарь у них подтащил, немножко у нас не получилась игра под воротами, — передает слова Тимкина официальный сайт ФХР.

Добавим, что 1 мая команды вновь сыграют между собой в Швейцарии.