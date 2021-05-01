Яковлев – после матча Швейцария – Россия: Никакого недонастроя у нас не было

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение сборной России в прошедшем матче со Швейцарией.
— Мы знали перед игрой, что это очень хороший соперник. Никакого недонастроя у нас не было, готовились серьезно и понимали, что это быстрая и серьезная команда. Швейцарцы были быстрее? Да. Связано ли это с тем, что мы находимся под нагрузкой? Немного, потому что тренировочный процесс очень серьезный идет, — передает слова хоккеиста официальный сайт ФХР.
Добавим, что 1 мая команды проведут повторную встречу.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)