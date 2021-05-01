Сергей Андронов: Очень жаль, что мы не выиграли кубок

Капитан столичного ЦСКА Сергей Андронов обратился к болельщикам команды.
— Уважаемые болельщики! Хочу выразить вам благодарность за поддержку, оказанную нам на протяжении всего сезона! Очень жаль, что мы не выиграли кубок. Кто-то скажет, что серебро — тоже хорошо, но у нас в ЦСКА ценится только золото, остальное — домашние радости. Каждый член команды выкладывался каждый день и каждую игру на 100%, все мы шли к общей цели, но игра вносит свои коррективы. Не знаю, что будет дальше, но я уверен, что мы будем лучше, сильнее, чем сегодня! До встречи в следующем сезоне! – написал хоккеист в своем Instagram-аккаунте.
Добавим, что омский «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Андронов в прошедшем сезоне КХЛ набрал 25 очков (15+10) в 54-х матчах.