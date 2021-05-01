Воробьев стал новым главным тренером «Амура»

Владимир Воробьев утвержден попечительским советом «Амура» на пост главного тренера, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим местом работы российского специалиста было московское «Динамо», где он был на различных должностях в тренерском штабе с 2015 года, в том числе - главным тренером с 14 апреля 2017 года по 2 октября 2018 год, когда команду возглавил Владимир Крикунов.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Амур» под руководством Сергея Светлова не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в регулярном чемпионате Восточной конференции.