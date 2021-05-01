«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо», Чехович дебютировал в НХЛ

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:0.

Голами во встрече отличились Габриэль Ландеског (12-я минута матча) и Кэйл Макар (14), реализовавшие большинство, а также Микко Рантанен, поразивший пустые ворота (59).

Свой дебютный матч в НХЛ провел 22-летний нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович, который в нынешнем сезоне КХЛ выступал за нижегородское «Торпедо» и набрал 34 очка (17+17) в регулярном чемпионате и забросил две шайбы в плей-офф.

Таким образом в текущем сезоне НХЛ уже сыграло 50 россиян, что является максимальным показателем с сезона-2004/05.

«Колорадо» с 68 очками занимает второе место в Западном дивизионе, а «Сан-Хосе» - шестое с 45 набранными баллами.