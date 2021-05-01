Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин сделал первый шаг к возвращению в состав

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Овечкина к тренировкам после полученной 23 апреля травмы.

«Здорово, что сегодня он вышел на лед. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент его статус остается «со дня на день», - приводит слова Лавиолетта русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что Овечкин получил травму в победном матче своей команды против «Айлендерс» (1:0 б), после чего пропустил три игры.

Добавим, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий в 42 матчах набрал 42 очка (24+18).