«Трактор» расстался с десятью игроками

Челябинский «Трактор» не стал продлевать контракт с десятью хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Трактор» по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинули защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

«Трактор» благодарит каждого из хоккеистов за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие на льду. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере», - написано в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Отметим, что «Трактор» в завершившимся сезоне КХЛ занял пятое место в восточной конференции и уступил в первом раунде плей-офф «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 4-1.