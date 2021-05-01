Состав «Ак Барса» покинули девять игроков

Казанский «Ак Барс» объявил о расставании с девятью хоккеистами, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ак Барс» покинули вратарь Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд, Андрей Педан, нападающие Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Харри Песонен и Виктор Тихонов.

Викстранд, Педан, Галиев и Кормье провели за клуб из Казани более 100 матчей каждый.

В завершившимся сезоне КХЛ Викстранд провел 39 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 очков (2+11), в плей-офф швед провел девять матчей и отдал одну результативную передачу.

Педан сыграл 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 очков, в плей-офф защитник провел 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.