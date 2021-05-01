Секстон, Литовченко и еще три хоккеиста покинули «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил о расставании с пятью хоккеистами, об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» покинули защитники Чэй Геноуэй и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.

Секстон и Литовченко провели в екатеринбургской команде по три года.

В завершившимся сезоне Континентальной хоккейной лиги Секстон провел 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 25 очков (7+18), в плей-офф американский форвард сыграл пять игр забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Литовченко за 52 матча в регулярном чемпионате набрал 12 очков (7+5), в плей-офф нападающий принял участие в пяти матчах и забил один гол.