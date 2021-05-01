Секстон, Литовченко и еще три хоккеиста покинули «Автомобилист»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Динамо М 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Ахмат 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.95 Х 3.65 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 10.5 Х 5.10 П2 1.34
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.83 Х 3.50 П2 4.70
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Испания - Примера 15:00 Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.90
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Пескара 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Монца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.66 Х 3.90 П2 5.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 4.80
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.30 Х 3.70 П2 1.62
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.63 Х 4.10 П2 5.60
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.38
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Брентфорд 0 Уотфорд 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.22
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.07 Х 3.30 П2 3.50
01 мая 10:16
автор: Максим Скороходов

Секстон, Литовченко и еще три хоккеиста покинули «Автомобилист»

У игроков истек срок действия контрактов

«Автомобилист» объявил о расставании с пятью хоккеистами, об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» покинули защитники Чэй Геноуэй и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.

Секстон и Литовченко провели в екатеринбургской команде по три года.

В завершившимся сезоне Континентальной хоккейной лиги Секстон провел 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 25 очков (7+18), в плей-офф американский форвард сыграл пять игр забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Литовченко за 52 матча в регулярном чемпионате набрал 12 очков (7+5), в плей-офф нападающий принял участие в пяти матчах и забил один гол.

источник: ХК «Автомобилист»
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