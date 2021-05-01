«Автомобилист» объявил об изменениях в тренерском штабе

В тренерском штабе «Автомобилиста» произошли изменения, об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Клуб покинули канадский тренер Перри Перн и россиянин Евгений Шалдыбин. В то же время в тренерский штаб «Автомобилиста» вернулся Николай Заварахуин, который уже работал в екатеринбургском клубе два года.

Отметим, что Шалдыбин трудился в «Автомобилисте» с 2018 года, а Перн проработал всего один сезон.

Напомним, что в завершившемся сезоне клуб из Екатеринбурга вышел в плей-офф Кубка Гагарина с седьмого места Восточной конференции, но уступил в серии первого раунда турнира омскому «Авангарду» со счетом 4-1.