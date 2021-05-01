Агент Ковальчука заявил, что преждевременно говорить о том, где его клиент продолжит карьеру

Агент нападающего Ильи Ковальчука Юрий Николаев рассказал, что его клиент не будет торопиться с выбором нового работодателя.

«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны. Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого делать точно не будет», - приводит слова Николаева МК-Спорт, ссылаясь на «РИА Новости».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук провел за команду Боба Хартли 16 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в активе форварда 24 встречи и 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (4-2).