«Витязь» назовет имя нового главного тренера команды после майских праздников

Президент подольского «Витязя» Михаил Головков рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера клуба.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу подольской команды сообщило, что команду покинул главный тренер Михаил Кравец.

«Кандидаты у нас есть, в ближайшее время определимся. Ближайшее время - это после праздников, скорее всего. Если ничего не изменится, то объявим в этот срок одновременно и главного тренера, и его штаб», - приводит агенство слова Голикова.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина, набрав 59 очков и заняв девятое место в Западной конференции.