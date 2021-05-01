Шипачев пропустит второй матч Еврочелленджа со Швейцарией

34-летний капитан сборной России Вадим Шипачев пропустит вторую игру со Швейцарией в рамках Еврочелленджа, об это сообщает ФХР в своем Twitter-аккаунте.
«Капитан национальной команды Вадим Шипачев пропустит второй матч против Швейцарии, пройдет плановые восстановительные процедуры и возобновит тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске» – сообщает ФХР.
Добавим, что первая встреча, прошедшая 30 апреля, завершилась победой швейцарской команды со счетом 3:1.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)