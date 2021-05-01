Александр Кожевников: Вклад Хартли в победу «Авангарда» – минимальный

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что журналисты переоценивают вклад Боба Хартли в успехи омского «Авангарда».

«Я хотел со стороны посмотреть, как будут прославлять главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, создавать его культ, – заявил Кожевников в интервью для Russia-Hockey.ru – Выглядело смешно.

Хартли работал в «Авангарде» в тепличных условиях, его вклад в клубную победу – минимальный, а культ, созданный вокруг канадца, идет исключительно во вред российскому хоккею.

Канадец сыграл роль английской королевы, тогда как «в поле» всю основную работу выполнили его помощники – Константин Шафранов, который поставил лучшее большинство в КХЛ, и Дмитрий Рябыкин, который контролировал российский лагерь команды и, кстати, уже созрел для роли главного тренера».

Хартли работает в «Авангарде» с 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Кубка Гагарина, а в недавно завершившемся плей-офф омский клуб впервые завоевал чемпионский титул.