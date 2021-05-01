Галиев попрощался с «Ак Барсом»

29-летний нападающий Станислав Галиев попрощался с казанским «Ак Барсом» в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогой «Ак Барс»!!! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лед с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора — это ВЫ!!! Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачей, массажистов, точильщиков и т.д), который всегда помогал мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал новых друзей не только в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать...» — написал Галиев.

Станислав перешел в казанский клуб в 2017 году из «Вашингтона».

В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне КХЛ Галиев провел 67 матчей, в которых набрал 36 очков (20+16).