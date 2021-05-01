«Металлург» покинули четверо хоккеистов, будущее Голдобина, Мозякина, Носова и Потехина под вопросом

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила о том, что 30 апреля у девяти хоккеистов команды закончились контракты.
Пока новое соглашение заключил только 23-летний защитник Григорий Дронов.
Команду покинут трое легионеров: шведский защитник Филип Хольм, чешский форвард Андрей Нестрашил и шведский нападающий Деннис Расмуссен.
Контракт с 34-летним форвардом Николаем Кулеминым расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
В данный момент клуб находится с в стадии переговоров с вратарем Глебом Носовым и с нападающими Николаем Голдобиным, Сергеем Мозякиным, и Богданом Потехиным, а также с потенциальными новичками.