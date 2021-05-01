«Металлург» покинули четверо хоккеистов, будущее Голдобина, Мозякина, Носова и Потехина под вопросом

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига перерыв Ротор 1 Ахмат 0 П1 1.62 Х 3.20 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига перерыв Рубин 1 Динамо М 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 34' Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 7.20 Х 3.50 П2 1.44
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 30' Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Венеция 0 Кьево 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 2.95
Италия - Серия B 1-й тайм Козенца 0 Пескара 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 2' Салернитана 0 Монца 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.10 Х 4.10 П2 1.81
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Кремонезе 0 Реджина 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.80
Испания - Примера 1-й тайм, 4' Эйбар 0 Алавес 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.75 Х 4.10 П2 4.10
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.50
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.80
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 4.30 П2 1.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Тенерифе 0 П1 2.16 Х 3.00 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Бирмингем Сити 0 Кардифф Сити 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Брентфорд 0 Уотфорд 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Борнмут 0 П1 6.30 Х 4.20 П2 1.56
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.27
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.07 Х 3.30 П2 3.50
01 мая 14:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» покинули четверо хоккеистов, будущее Голдобина, Мозякина, Носова и Потехина под вопросом

В завершившемся Кубке Гагарина магнитогорский клуб вылетел во втором раунде, уступив в шести матчах будущему чемпиону «Авангарду».

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» сообщила о том, что 30 апреля у девяти хоккеистов команды закончились контракты.

Пока новое соглашение заключил только 23-летний защитник Григорий Дронов.

Команду покинут трое легионеров: шведский защитник Филип Хольм, чешский форвард Андрей Нестрашил и шведский нападающий Деннис Расмуссен.

Контракт с 34-летним форвардом Николаем Кулеминым расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В данный момент клуб находится с в стадии переговоров с вратарем Глебом Носовым и с нападающими Николаем Голдобиным, Сергеем Мозякиным, и Богданом Потехиным, а также с потенциальными новичками.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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