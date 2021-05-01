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Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Брешия 2 СПАЛ 1 П1 1.19 Х 4.90 П2 16.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 77' Венеция 3 Кьево 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Реджана 1 Порденоне 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 11.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Фрозиноне 1 Пиза 1 П1 3.80 Х 1.62 П2 4.70
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Лечче 1 Читтаделла 2 П1 10.0 Х 3.80 П2 1.35
Испания - Примера 2-й тайм, 77' Эйбар 3 Алавес 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 73' Салернитана 1 Монца 1 П1 5.00 Х 1.55 П2 5.00
Италия - Серия B 2-й тайм, 78' Кремонезе 1 Реджина 1 П1 4.10 Х 1.55 П2 5.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 75' Виртус Энтелла 0 Виченца 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Асколи 2 Эмполи 0 П1 1.05 Х 17.0 П2 25.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 72' Козенца 3 Пескара 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Верона 0 Специя 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига не начался ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Донкастер Рове 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.47 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Барнсли 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.43
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.50 Х 4.60 П2 6.60
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01 мая 14:59
автор: Виктор Шарафудинов

Ставровский продолжит работу с ХК «Сочи»

В сезоне-2020/21 «леопарды» не попали в плей-офф, заняв предпоследнее 10-е место в Западной конференции.

ХК «Сочи» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Евгением Ставровским.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 48-летний Ставровский впервые работал главным тренером на уровне КХЛ. В настоящее время он находится на юниорском чемпионате мира в США, где помогает главному тренеру сборной России Альберту Лещеву.

Напомним, что «Сочи» начинал минувший сезон под руководством Александра Андиевского, но белорусский тренер был уволен 13 октября после неудачного начала регулярного чемпионата. Его преемником стал Ставровский.

источник: ХК «Сочи»
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