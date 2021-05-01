Ставровский продолжит работу с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Евгением Ставровским.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 48-летний Ставровский впервые работал главным тренером на уровне КХЛ. В настоящее время он находится на юниорском чемпионате мира в США, где помогает главному тренеру сборной России Альберту Лещеву.

Напомним, что «Сочи» начинал минувший сезон под руководством Александра Андиевского, но белорусский тренер был уволен 13 октября после неудачного начала регулярного чемпионата. Его преемником стал Ставровский.