«Авангард» объявил об уходе трех игроков

Омский «Авангард» объявил о расставании с Алексеем Потаповым, Иржи Секачем и Артемом Манукяном.

У всех хоккеистов закончились контракты с омской командой.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги Потапов провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (4+5). В плей-офф нападающий в 18 играх отдал 2 голевые передачи.

Секач сыграл 34 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 21 очко (10+11). В плей-офф чех провел участие в шести играх, в которых забил два гола.

Манукян выступал за новокузнецкий «Металлург», за который в 17 матчах регулярного чемпионата ВХЛ набрал 4 очка (2+2).