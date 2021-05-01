Толчинский вызван в сборную России

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира.

По информации пресс-службы ФХР, 26-летний нападающий присоединится к национальной команде 3 мая. В этот день хоккеисты пройдут тестирование на коронавирус.

Напомним, что в финале Кубка Гагарина Толчинский забросил победную шайбу в серии с ЦСКА (4-2). Сергей был признан самым ценным игроком турнира. В 24 матчах плей-офф нападающий набрал 20 (6+14) очков.

В рамках подготовки к ЧМ-2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня, сборная России проводит матчи Еврочелленджа.