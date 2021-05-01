Лучший бомбардир чемпионата Швеции Гривик перешел в «Торпедо»

Самый ценный игрок минувшего чемпионата Швеции Марек Гривик стал игроком «Торпедо».

О подписании контракта с 29-летним словацким нападающим сообщает сайт хоккейного клуба из Нижнего Новгорода.

Гривик выступал за «Лександ». В минувшем чемпионате он принял участие в 48 встречах, в которых набрал 53 (14+39) очка при показателе полезности »+4» и 28 минутах штрафа. В сезоне 2018/2019 словак играл за подмосковный «Витязь».

«Лександ» выбыл из плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив «Эребру» в четырех матчах.